✔A Apex é forte demais em Rio Branco…faz milagres…em Rio Branco…

✔Comerciantes do Calçadão do centro de Rio Branco precisam exigir efetivas melhoras naquela região…

✔Ônibus da Fundação lotado toda manhã saindo do Terminal central….Desrespeito! E sem ar-condicionado…Só o da Ufac tem ar…Por quê?

✔Pepe Guardiola parabeniza o Fluminense e diz que quer conhecer o Dinizismo…

✔50 mil em São Paulo, SP, sem energia há cinco dias…Nota do Ministério das Minas e Energia diz: ‘as privatizações promovidas de maneira negligente com o setor elétrico brasileiro, nos governos Bolsonaro e Michel Temer, trouxeram ao país este cenário.’

✔Nas redes sociais do Carlão, que abandonou a secretaria de Esporte do Acre – só se ver postagens dele em eventos no Rio, São Paulo…Não havia nem há mais vínculo de Carlão com o Acre…Até nos lanches que fazia o ex-jogador de volei ia sozinho…como uma ida sua ao Chalé do Trigo numa tarde calorenta da capital.

✔Mais de 10 mil mortos palestinos(milhares de crianças) pelas bombas de Israel…E os terroristas são os palestinos…

✔O GdA avisa que vai reformar o calçadão da Gameleira…Tudo deve ser refeito ali…Revitalização completa…Sítio público deve ser o sítio público…Um projeto ousado para valorizar o centro da cidade, que vive decadência há décadas…

✔Começou nesta terça as renegociações do Fies…procure o Banco do Brasil ou a Caixa…e peça os descontos nos juros anunciados…a proposta de renegociação poderia ter sido melhor construída pelo governo…Lula, parece, não deve ter sido informado dos detalhes a fundo….

✔Preço da cesta básica cai em 12 das 17 cidades pesquisadas pelo Dieese…Como não há escritório do Dieese em Rio Branco não temos como saber como ficou os preços da canasta no mês passado…A Ufac, o Departamento de Economia, poderia fazer esse e outros serviços de dados sobre a economia do Acre…Que tal?!

✔Banco da Amazônia inunda a rede social de propaganda para ‘empreendedores’: INDIVIDUAL – Investimento

Até 24 meses, com 2 meses de carência – Capital de Giro – Até 12 meses, sem carência…

✔Dois meses de carência ‘empreendedor Individual’ e grana para capital de giro, Zero de carência…Para o agro, os benefícios são as estrelas e o céu inteiros….

