O Céu do Mapiá é um portal para o passado, presente e futuro…

Um mergulho profundo nas raízes culturais do Mestre Irineu, revelando não apenas sua história pessoal, mas também a rica tapeçaria cultural de onde ele veio…

Exposição envolvente que desvenda as origens do mestre do Daime…

Janelas para um mundo nem tão distante, mas misterioso…

Um mundo que moldou Mestre Irineu e o movimento do Daime…

Viva diversidade cultural amazônica!

Viva as ricas heranças!

Viva trajetória do Mestre Irineu!

As imagens, os sons e a narração deste pequeno vídeo nos transportam para o coração da Amazônia…

Onde Mestre Irineu criou um legado espiritual duradouro…

Este é um testemunho a dedicação de Lucas Kastrup e do Instituto Nova Era à preservação da história do Mestre e à promoção da rica cultura amazônica…

by JLab

