Nesta quinta-feira, 9 de novembro, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Administração (Sead) e do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen/AC), divulgou no Diário Oficial o resultado preliminar da prova objetiva referente ao Edital n.º 001/2023 – Sead/Iapen, datado de 19 de junho de 2023.

O resultado preliminar da prova objetiva de ampla concorrência foi apresentado em detalhes, incluindo informações sobre cargos, localidades, inscrições, nomes dos candidatos, notas e classificação preliminar. Os interessados podem conferir o documento completo no link: edital n.º 008 – IAPEN – Resultado preliminar da prova objetiva – 08-11-2023.pdf.

Para garantir transparência e oportunidade de contestação, os candidatos têm o período compreendido entre 10 de novembro, a partir das 8h, até 13 de novembro de 2023, às 15h, para interpor recursos contra o resultado ou classificação preliminar. Os recursos devem ser submetidos através do link disponibilizado: https://concursos.ibfc.org.br/informacoes/6/.

O governo informa que o resultado da análise dos recursos, especialmente contra questões da prova objetiva e gabaritos preliminares, será divulgado no mesmo link de resultados mencionado acima: https://concursos.ibfc.org.br/informacoes/6/.

Em caso de dúvidas, os candidatos têm à disposição o Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) do IBFC, acessível pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 7h às 15h. Também é possível entrar em contato por meio do endereço eletrônico ibfc.org.br. O governo reforça o compromisso com a lisura do processo e a disponibilidade para esclarecimentos necessários aos participantes do concurso.