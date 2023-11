No extremo oeste do Brasil, no Vale do Juruá, uma nova cultura está se firmando e colhendo frutos promissores: a produção sustentável de café. Fatores como clima favorável, terras férteis, comunidades dedicadas e o apoio governamental estão impulsionando o desenvolvimento da zona rural.

O café, a segunda bebida mais consumida no mundo depois da água, tem no Brasil seu líder de produção, representando 33% da safra global em 2022. No Acre, embora figure entre os maiores produtores do Norte, a autossuficiência ainda não é alcançada, mas a situação está se transformando. O estado testemunha um aumento na colheita e na expansão das áreas destinadas à cultura do café. A adaptação ao solo local, a rentabilidade e a alta demanda impulsionam a expansão da cafeicultura na região.

A atual administração estadual vê o setor agrícola como peça-chave para o desenvolvimento econômico e social do Acre. Grandes investimentos públicos têm sido destinados à zona rural… Em harmonia com a preservação ambiental e o fortalecimento das comunidades locais.

