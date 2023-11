GE – O Fluminense é o primeiro campeão da Conmebol Libertadores a ganhar de outros cinco times que já conquistaram a competição. O feito inédito na história do torneio se deu porque o Flu goleou o River Plate na fase de grupos por 5 a 1, ganhou do Argentinos Juniors nas oitavas de final, do Olimpia nas quartas, do Internacional na semi e do Boca na decisão.

Grifo meu: inédito para um campeão da América! Agora entramos em férias…E nem assim os adversários conseguem vencer o Fluminense…o título é a Libertadores…Mundial, isso não existe…se vencer, lucro!….se não vencer…fod*&3-se, pois não vale nada…Já vencemos uma vez(1952) e não mudou nada…aí a capa do livro…

J R Braña B.

