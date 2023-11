GdA – O investimento total para a inauguração da Base do Gefron alcançou mais de R$ 2 milhões, enquanto as entregas de veículos e equipamentos somaram quase R$ 4 milhões. Os recursos para a inauguração do prédio foram provenientes do Fundo Nacional de Segurança Pública, enquanto as viaturas e equipamentos foram doados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A Base do Gefron é um posto de fiscalização histórico no Acre no combate aos crimes fronteiriços. O espaço passou por uma gigantesca ampliação, num ponto estratégico da região, gerando conforto e capacidade de ampliação das atividades. Somente nos últimos quatro anos, agentes dos Gefron foram responsáveis pela apreensão de mais de quatro mil quilos de drogas, além de mais de 150 armas ilegais.

Grifo meu: ‘gigantesca ampliação’…um posto de fiscalização gigantesco é outra coisa bem diferente…e o Acre não faz ideia do que seja…

Grifo meu 2: está melhor a estrutura do que a anterior, claro, e isso é bom….

