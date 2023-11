EBC – Pesquisa divulgada nesta quinta-feira (16) mostra que 46,2% das moradias brasileiras têm algum tipo de privação no saneamento. Segundo o levantamento, do total de 74 milhões de moradias, 8,9 milhões não possuem acesso à rede geral de água; 16,8 milhões contam com uma frequência insuficiente de recebimento; 10,8 milhões não possuem reservatório de água; 1,3 milhão não possuem banheiro; e 22,8 milhões não contam com coleta de esgoto.

O estudo, produzido pelo Instituto Trata Brasil, foi feito baseado em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continuada Anual (PNADCA), produzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2022. (…)

Grifo meu: no Acre, então, nem se fala….em Rio Branco a situação é crítica…e nos municípios, simplesmente não existe rede de esgoto conectado às residências….em pleno século XXI…mas os seus políticos eleitos estão todos ricos e vivendo muito bem, obrigado…alguns bem longe de seus redutos seguros em tempos de eleição.

J R Braña B.