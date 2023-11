Entrevista de Francisco concedida ao jornalista Gustavo Sylvestre em março deste ano que parece que foi hoje e que oestadoacre reproduz agora.

Jornalista Gustavo Sylvestre: O senhor se preocupa com o avanço da extrema-direita?

Papa Francisco: Sempre…A extrema-direita se recompõe…É curioso…Se recompõe sempre…Porque é centrípeta. Não é centrífuga. Não se cria para fora nem se dá possibilidades de mudanças, reformas..A direita é sempre centrípeta. (seu movimento é circular e por isso, como diz Francisco no vídeo abaixo, não se abre a possibilidades, reformas etc… – J R Braña B.)

Jornalista: E qual seria o antídoto?

Papa Francisco: A justiça social. Não há outro(antídoto). Você é comunista, padre? Veja, minha carta de identidade é Mateus 25. Leia Mateus 25. E para a pessoa que disse isso, você diz ‘ele é comunista’. Quem vai entrar no céu? Eu tava com fome, você me deu comida. Eu tava com sede e me deu de beber. Estava nu e me vistisse. Estava preso e viesses me visitar. Isso é a regra da conduta. É comunista, não, é comunista. Há que impedir que este chegue a tal posto(presidente, por exemplo – J R Braña B.). E o metem na cadeia por uma suspeita de delito….Então se faz todo um sumário, que costumam ser imensos, donde não se encontra nada, mas, para condená-lo basta o volume do sumário. Onde está o crime? ‘Bem, sim, parece que sim’. Foi assim que afundaram Lula. Que aconteceu com Dilma Rousseff? Não puderam(não venceram)…Não puderam(não venceram)…

Jornalista: E a tiraram da presidência por um ato administrativo (pedaladas)

Papa Francisco: Não puderam…Uma muher de mãos limpas. Excelente mulher. Não puderam e com Lula o meteram em cana e também não puderam(não venceram)

Papa Francisco: Olha, o princípio é claro sobre a guerra: quando um império se sente débil precisa fazer uma guerra. O internismo tremendo que havia na Alemanha depous da república de Weymar, e como não encontravam quem levasse adiante as coisas, e foi Von Papen(diplomata alemão) o responsável por apresentar um político que falava lindamente e que seduzia as pessoas. Se chama Adholfo. O nome dele era Adolfo (Hitler) e todos diziam ‘bem vamos tentar esse aqui, ninguém o conhece; não conhecemos suas raízes e sua condição.’ Então votaram no Adolfito e foi assim que acabamos. E eu tenho medo dos salvadores sem história.

Jornalista: Diz isso para a Argentina?

Papa Francisco: Digo por todo o mundo. Quando aparece um salvador da pátria, sem história, desconfiar.

Grifo meu: Essa entrevista (é de março deste ano)…serviu para o desastre Bolsonaro no Brasil e alerta para o desastre que se avizinha na Argentina a poucos dias da eleição presidencial.

Grifo meu 2: Franciso diz que os argentinos ‘amam os estagiários.’…Javier Milei é um estagiário sem história…Bolsonaro, do baixo clero da Câmara, chegou a presidência…O Brasil e Argentina com seus internalismos referidos pelo Papa…lá mais do que aqui.

