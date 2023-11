SIMPI/Datafolha envia a oestadoacre, que reproduz trechos da pesquisa sobre as micros e pequenas indústrias(MPIs)

Data Folha – O nível de inadimplência entre as micro e pequenas indústrias (MPIs) atingiu o menor índice do ano, com uma queda expressiva de 35% para 29% em relação ao bimestre anterior. É o que revelou a 9ª Pesquisa Nacional sobre o panorama das micro e pequenas indústrias brasileiras, encomendada pelo Sindicato da Micro e Pequena Indústria (SIMPI) e realizada pelo Datafolha, oferecendo uma visão detalhada do cenário econômico atual e destacando mudanças significativas e tendências para a micro e pequena indústria.

As micro indústrias lideram essa melhora, registrando uma queda de 33% para 25%. Por outro lado, as pequenas indústrias enfrentaram aumento de 1%, alcançando 50%.

“Essa queda na inadimplência é um sinal positivo para nossa categoria, refletindo a resiliência das micro e pequenas indústrias, apesar dos grandes desafios”, comentou Joseph Couri, presidente do SIMPI.

Desafios na Contratação e Planejamento Empresarial:

A pesquisa SIMPI/Datafolha também revelou os desafios atuais na contratação de novos funcionários entre as MPIs. 21% das empresas afirmam ter vagas de emprego abertas que não conseguem preencher.

Sobre a pesquisa

Pesquisa encomendada pelo SIMPI e realizada pela Datafolha, o Indicador Nacional de Atividade da Micro e Pequena Indústria, mostra a situação real da categoria. A coleta de dados ocorreu entre os dias 11 e 31 de setembro de 2023, foram realizadas 707 entrevistas.

Grifo meu: nem tudo está perdido…ao contrário…

J R Braña B.

