GdA -O governo do Acre inaugura, nesta terça-feira, 21, às 15 horas, a sede da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher), localizada na Travessa João XXIII, nº 1137, Village Wilde Maciel, em Rio Branco. O local, que conta com sala para acolhimento psicológico com espaço infantil, enfatiza mais um marco na promoção dos direitos das mulheres.

A sede da Semulher surge para enfatizar a importância da pasta, reimplantada no início de março, como agente essencial na coordenação e fortalecimento de iniciativas destinadas a promover os direitos e o bem-estar das mulheres no Acre.(…)

A sede abrigará diversos serviços e programas, desde espaços para acolhimento inicial a cursos de capacitação profissional, criando um ambiente multifuncional que atende às diferentes necessidades das mulheres.

(…)

