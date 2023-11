CB – O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) suspendeu, no fim da tarde desta quarta-feira (22/11), a portaria que obriga um acordo coletivo para o trabalho aos domingos e feriados. (…)

A suspensão aconteceu depois de forte pressão do setor produtivo e parlamentares, que ameaçaram votar hoje um Projeto de Decreto Legislativo (PDL) para derrubar o texto.

(…)

Grifo meu: as empresas vão continuar abrir seus comércios nos feriados e domingos do jeito que bem entenderem(passando por cima de tudo) e os empregados terão que obedecer…É verdade: o governo Lula recuou…E recuou por quê? Porque o Comércio pressionou o Congresso e, como este é formado por maioria de empresários, é óbvio que votaria e derrubaria o decreto do ministério do Trabalho…Traduzindo: os trabalhodores não têm a quem buscar no Congresso Nacional….Porque o Brasil e o Acre elegeram um Congresso de maioria de empresários…Não seriam eles, os empresários-políticos a defender os interesses dos que ganham salários.

Grifo meu 2: e não adianta reclamar agora do governo Lula…Quem mandou votar em parlamentares empresários? É com esses que o governo federal tem que negociar….E eles não estão nem aí para quem vive de salário minguado..

Grifo meu 3: a crítica, pela esquerda – ao governo Lula é por baixar uma portaria dessas sem dialogar e informar os milhões de trabalhadores do comércio…Que nem ficaram sabendo da boa iniciativa que era regulamentar esse traballho extra nos feriados e domingo. E o ministro do trabalho é um ex-sindicalista e não viu isso….Acredite!…Gasta-se milhões em propaganda na Globo(e com site adversários, inclusive no Acre) e nenhum esclarecimento aos trabalhadores do comércio sobre a boa proposta do governo, que agora foi para o lixo.

Grifo meu 4: Lula queria ajudar os trabalhadores do comércio….Porém, o seu governo sequer avisou os interessados da sua intenção….E deu no que deu…Sem mobilização e esclarecimento, os patrões, com ajuda dos empresários-parlamentares do Congresso – melaram a intenção do governo de melhorar a vida de quem trabalha no comércio. Dá pra perceber a luta política que existe? Pois é…se o trabalhador não pensar politicamente cada dia ficará mais difícil…

J R Braña B.

