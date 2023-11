EBC – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou integralmente o projeto de lei que pretendia estender até 2027 a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e reduzir a contribuição para a Previdência Social paga por pequenos municípios. (…)

Implementada desde 2011 como medida temporária, a política de desoneração da folha vinha sendo prorrogada desde então. Com o veto presidencial, a medida perde a validade em dezembro deste ano. (…)

Grifo meu: desoneração (redução no recolhimento de impostos com alíquotas bem menores que as normais) há mais de uma década que não trouxe os empregos prometidos pelas empresas.

J R Braña B.

