Sim, Sena está mais triste nesta noite

Miguel Sampaio da silva, 68, o Miguel, morreu neste sábado provavelmente de infarto quando estava em sua fazenda, segundo as primeiras informações que chegaram a mim pela família..

Casado com a professora Maria José, Miguel deixa três filhos e dois netos.

Desde muito jovem, viveu na casa do casal Nilson Felinto e Narcy Areal, no casarão da família que havia ao lado da prefeitura.

Após a morte de Nilson, Miguel ajudou dona Narcy a cuidar de Nilson, Dóris, Ney e Deyse Areal e por isso mesmo é considerado por estes um irmão.

Posso dizer, baseado no que vi e já ouvi, que Miguel foi o braço direito e esquerdo de dona Narcy Areal por muitos anos..

Registro meu: joguei no Comercial com Miguel nos anos 70 no São Peregrino, o campo da igreja católica. Sempre uma pessoa discreta, calado, tímido e muito trabalhador….Com Miguel vai um pedaço da história do município e um ser que viveu a vida toda em Sena dedicado à família e ao trabalho..

J R Braña B.

Canal Público oestadoacre.com no WhatsApp sem limite de adesão – Não é grupo…! E você vê a hora que quiser sem ninguém te pedir nada… É só seguir… E pronto.