B6 – As inscrições para as vagas remanescentes do Fies vão até 30/11, após prorrogação do Ministério da Educação (MEC).

São ofertadas mais de 60 mil vagas para estudantes já matriculados no ensino superior. Para concorrer é preciso ter renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos.

Os resultados serão divulgados no dia 4 de dezembro.

