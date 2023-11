Com tradução de um resumo da história de um dos diplomatas mais importantes do século XX(importante não quer dizer que foi bom para a humanidade) – J R Braña B.

Assista…via X do Guga Noblat e depois no Em tempo, o poema de Mário Benedetti, Obituário com Hurras.

Henry Kissinger, o diplomata americano ganhador do Prêmio Nobel ou um dos maiores assassinos em massa da história? Pedi para meu parça @BrasilCloser dublar essa reportagem que estava em inglês. Da uma olhada que vale a pena. pic.twitter.com/14LfN39kfZ — GugaNoblat (@GugaNoblat) November 30, 2023

Em tempo: Mario Benedetti, escritor uruguaio…um dos melhores da América Latina…o poeta do amor…num trecho do poema Obituário com Hurras

(…)

//Viva

//O cretino morreu

//Vamos comemorar

//Para não chorar do vício

//Deixe seus colegas chorarem

//E engula suas lágrimas

//(Mário Benedetti)

(…)

