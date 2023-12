Larissa Araújo com um dos gols mais incríveis do ano..

Assista abaixo..

🇧🇷 Larissa Araujo with one of the most incredible goals of the year 🎀🎩#DENNORSWE2023 #aimtoexcite @CBHb1 pic.twitter.com/abN6NDLvyz — International Handball Federation (@ihf_info) December 1, 2023

Grifo meu(GM): na década de 70, com Zequinha Cardoso de técnico, nós, os meninos alunos do Santa Juliana treinávamos e jogávamos handball na quadra do próprio colégio, que o tempo se encarregou de acabar, não sem contar com a omissão de quem de direito na cidade….Há handaball em Sena hoje em dia? E Futsal? Não sei…não faço a menor ideia.

J R Braña B.

