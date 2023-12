GdA – Governadores que compõem os nove estados da Amazônia Legal brasileira estiveram reunidos nesta segunda-feira, 4, durante a COP28, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para lançar o planejamento estratégico do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento da Amazônia Legal.

O planejamento estratégico do Consórcio reflete os anseios dos povos amazônidas por uma região sustentável e desenvolvida no aspecto social, econômico, capaz de lidar com seus desafios e obstáculos de forma integrada, cooperativa, colaborativa e harmônica.

“Nosso grande objetivo é garantir um futuro de paz, segurança e prosperidade, materializado em melhor qualidade de vida para todos, aliado com um forte compromisso de assegurar plena preservação e interação com o meio ambiente e toda sociobiodiversidade da maior floresta tropical do mundo”, disse o governador Gladson Cameli.

(…)

Grifo meu; haja paciência com essa lorota…consórcios que nunca serviram para nada…’planejamento estratégico’, dizem…todo encontro internacional o Gov GladsonC repete a mesma declaração…’compromisso, prosperidade, qualidade de vida para todos(que todos?), preservação’…bla bla blá sem fim…

Grifo meu 2: o Acre não está sozinho nesse teatro….

J R Braña B.

