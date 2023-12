Nos governos Temer e Bolsonaro (seis anos) o salário mínimo teve zero de aumento real…(valores eram corrigidos somente pela inflação sem nenhum ganho real).

Com o retorno da política de valorização do SM, criada no seu primeiro governo(2003), Lula anuncia o valor que vai valer a partir de 1 de janeiro.

Caso o Congresso aprove ainda este mês, o Mínimo será de R$ 1.421, ou 7,7% a mais (R$ 101) de aumento.

O que são os 7,7% de aumento no SM: INPC/Inflação projetada de 4,48% mais o crescimento consolidado do PIB dos últimos dois anos, 2,9%.

Nos governos Temer e Bolsonaro, o SM era corrigido apenas pelo INPC/Inflação (4,48%) e não somava a média do PIB dos dois anos anteriores…

Percebe a diferença?

Trabalhador assalariado e aposentados que não entendem isso têm tudo para votar errado para presidente…e votam em governos que os prejudica diretamente no bolso.

Os 7,7% (4,48 + 2,9%) serão acrescidos aos salários dos aposentados também a partir de janeiro….porque hoje o atual governo voltou com a política de valorização do Salário Mínimo.

Grifo Meu: óbvio, o valor do Mínimo no Brasil é muito baixo e não satifaz as necessidades de uma família(casal mais um filho) e deveria ser pelo menos R$ 5 mil hoje(Mil Dólares)…mas esse já é assunto para outro post…

J R Braña B.

