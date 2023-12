FSP – A população em situação de rua no Brasil aumentou 935,31% nos últimos dez anos, segundo levantamento do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) com base em dados do CadÚnico (Cadastro Único) do governo federal. O número saltou de 21.934 em 2013(governo Dilma – J R Braña B.) para 227.087 até agosto de 2023.

(…)

Grifo meu: ponham na conta desses 10 anos, seis anos de Temer e Bolsonaro juntos. Foram seis anos de destruição social, especialmente os 04 anos de Bolsonaro….As ruas brasileiras explodiram de pessoas necessitadas de tudo…Rio e São Paulo são as campeãs….Aqui mesmo em Rio Branco, a quantidade de pessoas de em situação de rua é inacreditável…E os donos do poder local ficam só olhando…

J R Braña B.

Canal Público oestadoacre.com no WhatsApp sem limite de adesão – Não é grupo…! E você vê a hora que quiser sem ninguém te pedir nada… É só seguir… E pronto.