GdA – O governador Gladson Cameli anunciou com entusiasmo o lançamento do edital do concurso da Secretaria da Fazenda, que estará disponível no Diário Oficial do Estado em breve.

Com 164 vagas, incluindo oportunidades para pessoas com deficiência, o concurso representa um marco significativo, sendo o primeiro realizado para a Fazenda Estadual em 14 anos. Serão 48 vagas para auditor, 9 para contador, 47 para especialista e 60 para técnico da Fazenda Estadual.

