GdA – O chamamento tem como objetivo a pré-qualificação de empresas do ramo da construção civil com capacidade técnica e operacional. A proposta visa à construção de até 1.516 unidades habitacionais distribuídas em nove lotes de propriedade do governo do Estado, concentrado nos municípios de Rio Branco e Xapuri.

Em Rio Branco, na Cidade do Povo, está prevista a construção de mil casas, enquanto no Irineu Serra serão erguidos 416 apartamentos. Já em Xapuri, cem casas populares serão edificadas. As residências terão uma padronização de 40 m² de área, enquanto os apartamentos serão de 41,5 m². (…)

A iniciativa está inserida no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida e foi publicada no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE/AC).

Grifo meu: as 1.500 casas são do programa Minha Casa Minha Vida, do governo Lula, que os press-releases do governo tentam esconder….que comportamento mesquinho esse do GdA.

Grifo meu 2: o problema é que não tem quem fale pelo governo federal aqui…Lula segue órfão politicamente no Acre.

J R Braña B.

