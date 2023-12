As informações do texto sobre Raimundo Irineu Serra são do doutor Jair Facundes.

Hoje, enquanto recordamos dele de várias formas, mergulhamos nas lembranças de D. Veriana, uma senhora de 87 anos, criada pelo mestre, Para ela, ele é mais do que um simples Vô ou Padrinho; é “meu Divino Pai do Céu”.

Ela compartilha memórias de quando vivia com Mestre Irineu, ele ainda era casado com D. Raimunda:

— A única pessoa que chamava Mestre Irineu de “nego” era D. Raimunda, sua esposa.’

O papagaio “Louro”, também adotava o mesmo termo. Ao chegar em casa, Mestre Irineu era saudado pelo papagaio com um sonoro “nego chegou”.

D. Raimunda tentava repreender o papagaio, sem sucesso. — “nego chegou”,”nego chegou”, “nego chegou”.

Mas a história tomou um rumo inesperado com a morte do “Louro”. Mestre Irineu decide enterrá-lo junto a uma palmeira, na presença de D. Veriana, ainda criança, e de dona Raimunda.

Naquele momento, ele manifesta: “eu quero ser enterrado aqui, com ‘Louro'”. O mesmo local que testemunhou a partida do papagaio agora é o túmulo do Mestre Irineu.

Um bom dia mesmo… 15 de dezembro… Chico Mendes e Mestre Irineu… Nascimentos que ecoam na história do Acre.

A idade que Chico Mendes faria hoje é a mesma que Mestre Irineu tinha ao falecer… 79 anos.

Nesta data, as luzes da memória se acendem duplamente no Acre e no mundo…

Há 79 anos, Francisco Alves Mendes Filho, o Chico Mendes, nascia para iluminar os caminhos da luta sindical e ambientalista. Seu nome está no panteão da pátria e da liberdade, na majestosa Praça dos Três Poderes, em Brasília.

Chico Mendes é de Xapuri, coração do Acre, tornou-se símbolo incontestável da defesa da mata, onde foi assassinado em 1988.

OEstadoacre.com sublinha que, mesmo após suas passagens, os dois iluminam caminhos da consciência ecológica, econômica e espiritual, onde reside a força para enfrentar os desafios que o mundo apresenta..

by JLab