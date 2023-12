PMRB – A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans), anunciou que nos últimos três domingos do ano de 2023, fica instituído no município, através do programa “Domingos da Dignidade” a passagem gratuita do transporte coletivo público nos dias 17, 24 e 31 de dezembro, das 8h às 23h59.

O objetivo do projeto de lei protocolado nessa quinta-feira (14), visa possibilitar que as famílias possam usufruir da ornamentação natalina na Praça da Revolução. Além de fomentar as atividades comerciais e econômicas no centro da capital acreana, durante as festividades do final de ano.

Segundo o prefeito de Rio Branco, a municipalidade irá custear a gratuidade das passagens aos cidadãos para poderem aproveitar o espirito natalino presente nesta época do ano.

“Fico feliz, porque tem muita gente que quer visitar a ornamentação de Natal, trazer os filhos para tirar foto com o papai Noel e, para algumas dessas famílias, pagar a passagem de ônibus pesa no orçamento.”

