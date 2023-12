GdA – Após a identificação de duas novas sublinhagens do vírus da covid-19 no país, o Ministério da Saúde (MS) passou a recomendar uma nova dose da vacina bivalente para pessoas com 60 anos ou mais e imunocomprometidos. Com isso, cerca de cem mil pessoas devem ser vacinadas no Acre.

