Jornalista Hildegard Angel:

-Comunicado oficial do Papa Francisco acaba de autorizar os padres católicos a abençoarem casais do mesmo sexo! Nada como um Papa sensível aos anseios de seu rebanho. Será bonito ver no domingo os casais gays unidos nas igrejas cheias, recebendo as devidas bençãos

(…)

Em tempo: a notícia está nos principais jornais do planeta e do Brasil…

Grifo meu: tinha que ser no papado de Francisco….é a igreja andando para frente…agora os casais do mesmo sexo já podem ir à igreja sem problemas…atenção, igreja católica do Acre….!!!!

Grifo meu 2: os fundamentalistas e atrasados em geral vão estrebuchar…que estrebuchem…à vontade…

J R Braña B.

