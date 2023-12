Divulgação da Plataforma Doris – O Natal, a principal data comemorativa do ano, deverá impulsionar o comércio em todo o país, atraindo mais de 132,9 milhões de consumidores às compras¹. Uma pesquisa realizada pelo portal de cupons e cashback de e-commerce, Cuponomia, revela que 79% dos consumidores planejam comprar presentes online. A pesquisa também indica que o smartphone é o dispositivo preferido para realizar essas compras, representando 83% das escolhas, um aumento de 11% em relação ao ano anterior.

Para facilitar a escolha do modelo, tamanho e cor das peças ao comprar online, uma inovação recentemente disponível no mercado é a plataforma Doris, o provador virtual. Além de oferecer assertividade, a Doris torna o processo mais ágil e confortável.

Isso porque a startup brasileira utiliza tecnologia proprietária que combina computação visual e inteligência artificial (IA), proporcionando ao usuário a peça ideal a apenas um clique de distância, permite a extração automática das medidas a partir de duas fotos e algumas informações, garantindo 96% de precisão na recomendação do tamanho para o usuário.

Essa solução é crucial para o mercado de varejo, oferecendo uma experiência de uso simples e de fácil acesso. Basta acessar os sites das lojas parceiras da Doris, clicar no widget “Vista em Você” e, com duas fotos, o cliente já poderá visualizar uma prévia da roupa implementada no corpo de forma rápida e precisa, graças à IA.

