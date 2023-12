Diz o jornal A Bola, o principal veículo de notícias esportivas de Portugal

-O jogo anti-posicional de Fernando Diniz, que rompe os padrões rígidos modernos através da criatividade e da organização ofensiva mais caótica, poderá até ter sido destroçado pela sua antítese, criada por Guardiola, na final do Mundial de Clubes, mas foi com esta ideia que o Fluminense conquistou a primeira Libertadores da sua história. Futebol reinventado. Bravo!” – Trecho da matéria do Jornal a Bola de Portugal.

Os 10 times que brilharam em 2023:

9 – Fluminense (a ordem numérica de ‘A Bola’ não faz sentido – J R Braña B.)

1 – Manchester City

2 – Seleção argentina principal

3 – Internazionale de Milão

4 – Arsenal

5 – Bayer Leverkusen

6 – Seleção espanhola feminina

7 – Seleção inglesa sub-21

8 – Seleção uruguaia sub-20

9….

10 – Girona

(…)

J R Braña B.

