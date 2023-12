OGlobo – A Justiça Federal do Amazonas determinou que a família de uma paciente que morreu em decorrência da Covid-19 em janeiro de 2021, durante a crise no abastecimento de oxigênio em Manaus, seja indenizada em R$ 1,4 milhão. Segundo a sentença, o valor, a ser dividido entre o viúvo e seis filhos da mulher, deverá ser pago solidariamente pela União, pelo governo do Amazonas e pela prefeitura da capital.

(…)

Grigo meu: quem deveria pagar essa e outras contas pela tragédia do Covid (mais de 700 mil mortes) é o inelegível….esse é o seu verdadeiro legado ao país…a desgraça e a infelicidade de milhões de famílias no país.

Grifo meu 2: famílias vítimas no Acre precisam também buscar na justiça os reparos da tragédia do Covid (responsabilizar o governo federal que passou).

J R Braña B.

