O Inep divulgou os resultados do Encceja 2023, permitindo que os participantes, que buscam a certificação do ensino fundamental e médio, acessem suas notas pelo Sistema Encceja.

As provas ocorreram em agosto, incluindo diversos candidatos que buscam retomar seus estudos. Além dos resultados nacionais, o Inep também divulgou os desempenhos do Encceja Exterior e da versão para jovens e adultos em situação de privação de liberdade fora do Brasil.

Desde 2002, o Encceja tem facilitado a reintegração de jovens e adultos à educação. A participação é voluntária, gratuita e direcionada a quem não concluiu seus estudos na idade apropriada. As provas avaliam competências e habilidades adquiridas na trajetória escolar ou extraescolar.

As secretarias de Educação e os institutos federais utilizam os resultados como referência para certificar os participantes ao nível de conclusão do ensino fundamental e médio, contribuindo para a melhoria da qualidade na oferta de educação para esse público.

