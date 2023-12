Este slideshow necessita de JavaScript.

Germán Cano destacou-se no Fluminense e foi eleito o Rei da América pelo jornal uruguaio El País. Fernando Diniz, eleito o melhor treinador, conduziu o Fluminense ao primeiro título na Copa Libertadores em 2023, vencendo o Boca Juniors na final no Maracanã.

Na votação com jornalistas de toda a América, Cano conquistou 67% dos votos, um total impressionante de 167. Luis Suárez ficou em segundo lugar com 40 votos (16%), enquanto Nicolás De la Cruz, após uma boa temporada no River Plate, fechou o pódio.

A premiação também reconheceu talentos no futebol feminino, com Priscila, jogadora do Internacional de Porto Alegre, coroada Rainha da América.

