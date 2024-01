Quem põe a boca no mundo é o Página 12, de Buenos Aires.

Starlink, empresa de Elon Musk, é uma das beneficiárias do megadecreto do DNU, que ataca direitos dos trabalhadores, aposentados, mas prestigia empresas e empresários como Maurício Macri (ex-presidente e o mais rico da Argentina) e o dono da Tesla e do Equis(X, ex-Twitter) quer está de olho no lítio do país…Só há um problema: o lítio, essencial nos carros elétricos, é de competência, gerência e propriedade dos estados(províncias) argentinos.



Em tempo: a Bolícia também é super rica em lítio(que é um metal muito raro)…

J R Braña B.