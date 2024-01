Na Folha:

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou nesta terça-feira (9) que o programa Voa Brasil disponibilizará passagens a R$ 200 e será voltado a aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que ganham até dois salários mínimos e estudantes do Prouni. (…)

Quem voou nos últimos 12 meses, por exemplo, não poderá ter acesso ao programa. (…)

O ministro afirmou que o investimento do governo no programa será o “diálogo” e que o Executivo atua para melhorar o ambiente para o setor em três frentes. Uma delas é a redução do preço do querosene de aviação, que, segundo ele, já baixou 19% em 2023.

(…)

