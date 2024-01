GdA (…) – O evento, organizado pelo jornal Valor Econômico e o grupo Lide, que reúne executivos do mundo todo, reuniu cerca de 160 líderes de governos, setor privado e acadêmico dos dois países. Com foco em ampliar a cooperação mútua no campo econômico, destacou-se a abertura para investimentos e parcerias estratégicas. Entre os participantes estavam autoridades como o governador Wilson Lima (Amazonas), o vice-governador Felício Ramuth (São Paulo) e Luis Felipe Arellano, secretário da Fazenda da capital paulista. Os ex-ministros Katia Abreu e Raul Jungmann também estiveram presentes.

“A participação do Acre no Lide e nesta viagem à China destaca nossa região como uma oportunidade de protagonismo no cenário econômico global. Essa iniciativa reforça laços comerciais e abre portas para investimentos estratégicos. Estamos construindo pontes para o desenvolvimento sustentável e fortalecendo o Acre como um parceiro de destaque para negócios internacionais, envolvendo nosso setor produtivo e área ambiental, principalmente. Esta jornada é crucial para ampliar oportunidades e consolidar relações duradouras”, destacou o governador Gladson Cameli.

(…)

Grifo meu: a Lide, do empresário João Dória (ex-governador de SP), e os encontros que não se traduzem em nada para a população do Acre e do Brasil.

Grifo meu 2: quanto a Lide cobra do governador para impulsionar a figura de GladsonC nesses eventos??? E quem paga? Ou é tudo 0800?

Grifo meu 3: PHA dizia que a Lide, sua especialidade – é reunir pessoas ricas em eventos para outros ricos e somente isso…

Grifo meu 4: o Acre está cheio de eventos – de agências e afins – que trazem absolutamente nada de benefícios aos 800 mil acreanos…Tudo lorota!

Grifo meu 5: Será que dá pra dizer que a Lide é um negócio da China?

J R Braña B.

