Neste sábado (13), os 16 jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior definiram os confrontos finais da terceira fase. O Flamengo se destacou ao vencer o Náutico por 1 a 0 no Estádio José Liberatti, em Osasco (SP), com um gol de Weliton aos 45 minutos do primeiro tempo, após uma excelente defesa do goleiro Léo.

Após a primeira fase da Copinha, o grupo rubro-negro “perdeu” 12 jogadores e o técnico Mário Jorge, que retornaram ao Rio de Janeiro para participar do Campeonato Carioca com a equipe profissional. Os principais jogadores do time adulto estarão em pré-temporada nos Estados Unidos na segunda metade de janeiro, enquanto os jovens da base entrarão em campo no Estadual. Para a continuação do torneio sub-20, apenas 17 atletas estão disponíveis, sob a liderança de Raphael Bahia, auxiliar de Mário Jorge.

(…)

Crédito: vídeo: Flamengo