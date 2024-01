Rio Branco– A Prefeitura, em parceria com o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), concluiu com sucesso a desobstrução e restauração da rede de esgoto localizada na rua Marechal Deodoro, no bairro José Augusto.

A operação, executada por uma equipe especializada, iniciou-se com o desentupimento da caixa de inspeção utilizando o equipamento conhecido como “tatuzão”. A remoção do excesso de esgoto na via foi realizada.

Em seguida, os trabalhadores escavaram um buraco de cerca de 2,5 metros de profundidade para identificar e substituir um tubo de 150 milímetro danificado. Após essa etapa, realizaram o serviço de tapa-buraco para assegurar a segurança e integridade do local.

