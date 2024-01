O governo do Estado, por meio do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), informa que, devido às ações que ocorrem na Unidade Penitenciária Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, que consistem em revistas nas celas e verificação de estruturas, as visitas que estavam previstas para este sábado, 20, em todo o bloco 7, serão suspensas, por medida de segurança.

Os demais pavilhões estão autorizados a proceder com a visita conforme o calendário.