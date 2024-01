O programa Farmácia Popular oferece absorventes em mais de 31 mil unidades credenciadas em todo o país, incluindo 17 farmácias no Acre. A iniciativa faz parte do Programa de Proteção e Promoção da Saúde e Dignidade Menstrual, implementado pelo Governo Federal em 2023. A ação, que busca equidade de gênero e acesso aos absorventes, é conduzida interministerialmente, envolvendo os Ministérios da Saúde, Direitos Humanos, Justiça, Desenvolvimento e Assistência Social, Mulheres e Educação.

A ação visa atender pessoas em situação de vulnerabilidade social, como aquelas abaixo da linha da pobreza, matriculadas em escolas públicas, em situação de rua, em vulnerabilidade extrema, e também a população no sistema prisional. O público-alvo abrange 24 milhões de pessoas entre 10 e 49 anos em todo o país, com uma estimativa de alcance de cerca de 127 mil pessoas no Acre.

Para acessar o benefício, é necessário apresentar documento de identificação e uma autorização emitida pelo aplicativo ‘Meu SUS Digital’. As orientações e o download do aplicativo estão disponíveis no portal do Ministério da Saúde e pelo Disque Saúde 136

