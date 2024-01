Dino elogiou a atuação da Polícia Federal na investigação do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, ressaltando que não há um prazo definido para sua conclusão. Segundo informações da imprensa, Ronnie Lessa, ex-policial militar, teria feito um acordo de delação premiada com a PF, fornecendo detalhes sobre o mandante do crime. Flávio Dino destacou a colaboração estreita entre a Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro desde a entrada da PF no caso, determinada por ele há um ano. Anteriormente, Dino e Lewandowski se reuniram para iniciar a transição de comando do ministério.

Receba as notícias de oestadoacre.com direto no celular... entre na comuna