Os benefícios do INSS para janeiro, incluindo reajustes do salário mínimo e INPC, podem ser verificados a partir de hoje (23), nos canais de atendimento. Os depósitos começam em 25 de janeiro para beneficiários com até um salário mínimo, totalizando quase 26 milhões, com aumento de 6,97%. Já os beneficiários acima de R$ 1.412,00 receberão em 1º de fevereiro, somando mais de 13 milhões, com aumento de 3,71%.

Os segurados que utilizam a internet podem acessar o site Meu INSS (https://meu.inss.gov.br/). Faça o login e, na tela inicial, clique em “Extrato de Pagamento” para obter detalhes sobre o pagamento do benefício.