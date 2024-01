O prefeito Bocalom, acompanhado do general Ubiratan Poty, visitou a obra da ponte da Judia para fortalecer a infraestrutura urbana e melhorar o deslocamento entre bairros do segundo distrito. A ponte, com investimento de mais de 7 milhões de reais do Calha Norte e da ex-senadora Mailza Assis, trará benefícios aos moradores e impulsionará o desenvolvimento da região. Iniciada em outubro, a obra será concluída até o final de maio. Para acompanhar o progresso, basta acessar o site da prefeitura e visualizar as imagens em tempo real pelo programa Olho na Obra.

Receba as notícias de oestadoacre.com direto no celular... entre na comuna