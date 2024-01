Encontro dos Aposentados da Educação com representantes do Gov do Acre…pauta: a recomposição da tabela salarial, que foi alterada pelo atual governo e que prejudicou os trabalhadores da Educação…e mais ainda os aposentados.

Luiz Calixto, secretário do GdA

Professora aposentada

Alcilene, presidente do Sindicato dos Professores

-Governador mentiu

