O advogado como instrumento de engrandecimento da sociedade

Advogar, advogar de verdade, é se apaixonar pela causa, pelo direito e pela justiça.

Advogar é uma paixão, mas uma paixão que não é cega, mas antes, provida de lógica e de esforço. É não esmorecer, é acreditar, é ter fé na humanidade, mesmo que muitas vezes ela, infelizmente, nos prove não ser merecedora.

É sentir frio na barriga, é suar, é corar, é se indignar, é ser educado mesmo quando se quer gritar, é falar a verdade crua com polidez, firmeza e sem receios.

E uma das causas que me apaixona e contaminou positivamente nosso escritório, é a defesa do autismo, e como nos apaixonamos no acompanhamento de um incidente de Assunção de Competência, IAC n.º 0018952-81.2019.8.17.9000, que resultou em teses favoráveis aos segurados autistas e como isso permeou o entendimento dentre as mais variadas varas espalhadas em nosso Estado.

Essa decisão foi inédita no Brasil, pois Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) garantiu que os planos de saúde devem oferecer tratamento integral para autistas, conforme o laudo médico, incluindo acompanhante terapêutico em ambiente domiciliar e escolar, além das terapias de psicomotricidade, psicopedagogia, musicoterapia, hidroterapia, equoterapia entre outras, mas que deve ser manejadas por profissionais de saúde.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco, mais uma vez, encheu de lágrimas de alegria, os olhos deste advogado e pude bater no peito e dizer quão sábios são nossos magistrados!

Sou sócio de um escritório muito peculiar, um escritório tradicional da cidade de Recife, com 117 anos de existência, que tem em sua tradição em Direito Imobiliário.

Movido pela minha paixão, minha condição e interesse no assunto, o escritório inaugurou mais uma fase em sua história já longínqua e que, com certeza, terá a assinatura da experiência.

Para tanto unirá suas operações com profissionais focados no mercado nacional no Direito da Saúde e com um foco especifico de defender os interesses dos autistas e seus familiares, buscando reaver a dignidade Constitucional destes.

A paixão saiu do estado da arte e de ensaios se tornou realidade, e é isso que a sociedade brasileira deve esperar, paixão, responsabilidade, conteúdo histórico e um futuro promissor.

Navegar é preciso, advogar é preciso, frente às imprecisões possíveis, parafraseando Camões, com todo o cuidado e ética.

Meu sentimento se traduz no lindo poema de Antonio Fernando Pinheiro Pedro:

A MESA DO ADVOGADO

BATALHAS, LUTAS, ANÁLISES E CONSELHOS!

FUTUROS EM CAUSA, ESPERANÇAS E DESEJOS!

OPRESSÃO, ARROGÃNCIA, ABANDONO E DESVELO!

VITÓRIAS (E DERROTAS), CONTRA ORGULHO E PRECONCEITO!

FATOS DA VIDA VIVENCIADOS

ANALISADOS E ESTUDADOS,

SOFRIDOS E SUPERADOS

PERDIDOS E CONQUISTADOS

BOM, MAU, ANGELICAL E SATÍRICO

PEDEM ACUIDADE, SAGACIDADE, DESCORTINO

A LIBERDADE CHAMA À SUA CAUSA O CAUSÍDICO

PODER, CIDADANIA, AMOR E MERCADO

JUSTIÇA, DEMOCRACIA E PODER DO ESTADO

VIVEM E RENASCEM, NA MESA DO ADVOGADO!