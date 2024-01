O Festival Kãda Shawã Kaya do Povo Arara, que ocorre entre os dias 27 e 29 de janeiro na terra indígena Arara do Igarapé Humaitá, Acre. Inclui canto, dança, cerimônias, jogos, brincadeiras, curas, manifestações culturais e práticas espirituais. Chegar à aldeia envolve mais de oito horas de barco, pelo igarapé Cruzeiro do Vale e as curvas do Rio Juruá. O festival reforça a identidade étnica, homenageia ancestrais e gera renda.

