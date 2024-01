Nesta segunda-feira (29), a Caixa Econômica Federal pagará a parcela de janeiro do novo Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) terminado em 8. O valor mínimo é de R$ 600, mas com o novo adicional, o benefício médio é de R$ 685,61. Este mês, o programa atenderá 21,12 milhões de famílias, totalizando um gasto de R$ 14,48 bilhões, conforme o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

