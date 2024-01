O estudante de Engenharia Civil da Ufac, Eduardo Félix, recebeu um prêmio de R$ 30 mil pela sua conquista em primeiro lugar no Demo Day Inova Amazônia, um programa do Sebrae-AC que reconhece ideias inovadoras e sustentáveis com impacto positivo na economia amazônica. A premiação ocorreu no auditório do Sebrae-AC, em Rio Branco, na última segunda-feira.

Participando do Módulo Ideação, destinado a potenciais empreendedores e pesquisadores, Félix apresentou o projeto Altaneira Piscicultura, focado em um dispositivo para o controle automático de temperatura, metais pesados e microrganismos na água utilizada na piscicultura.

O projeto, atualmente em fase final de desenvolvimento, será patenteado em breve, e o estudante expressou o desejo de transformá-lo em política pública para beneficiar famílias, proporcionando uma fonte adicional de renda e alimentação. Félix também reconheceu a orientação dos professores Camilo Lelis e Marconi Gomes no desenvolvimento da pesquisa.

(Com informações da Ufac)

