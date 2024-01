Pois é…

Hoje no JN:

–Brasil piora no ranking da corrupção, ‘que é avaliado por especialistas e por empresários, que medem a integridade do setor público.’

A frase foi lida pela apresentadora Renata Vasconcelos.

Traduzindo: a corrupção nos estados nacionais é medida por ‘especialistas’ e por empresários….acredite, por empresários.

E todo mundo sabe que não há corrupção nos Estados Nacionais sem a participação de empresários e do setor privado…O setor público não faz corrupção para si…Faz em sociedade com o setor privado…(e é este que mede a corrupção do Estado que ele mesmo participa…No mundo todo)

É uma piada pronta essa lorota do JN de que o Brasil piorou no ranking da corrupção (posição 104) avaliada por especialistas e empresários.

Deve ter piorado a posição do Brasil no ranking da corrupção porque o presidente atual e seus filhos não foram flagrados com joias contrabandeadas e apropriadas aos seus patrimônios, ilegalmente, de outros países….deve ter sido por isso.

