Sim.

Um dos investimentos do PAC (Plano de Aceleração de Crescimento) do Gov Lula é a construção do Hospital Universário em Rio Branco, que será administrado pela Ufac.

Pois bem.

O GdA quer que a Fundação seja transformada em Hospital Federal, sob o controle da Universidade acreana…

A ideia não é nova…

O governador GladsonC terá que pedir – via PL à Aleac – a autorização para repassá-la à Ufac.

Ponto positivo: será mais rápido aprimorar as instalações na estrutura da Fundação para o funcionamento do Hospital Universitário.

Ponto negativo: com a cessão da Fundhação à Ufac, Rio Branco abre mão de ter construído mais uma nova unidade hospitalar….

De todo modo, que venha logo o Hospital Universitário.

Seja de um jeito ou de outro…

J R Braña B.

