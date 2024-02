O processo seletivo do Prouni para o primeiro semestre de 2024 já recebeu mais de 1 milhão de inscrições até agora, com mais de 920 mil candidatos registrados até as 20h de hoje. São oferecidas 406.428 bolsas em 15.482 cursos de 1.028 instituições participantes, sendo 308.977 integrais e 97.451 parciais. As inscrições foram prorrogadas até hoje (2) feitas pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, exigindo cadastro no gov.br e login com CPF e senha.

by JLab