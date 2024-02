Após sorteio atrasado 3h20 por “problemas operacionais”, ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2683 da Mega, com números 01-03-23-27-47-57. Próximo sorteio sábado, prêmio de R$ 95 milhões. Quem acertou cinco dezenas ganhou R$ 40.113,14 (124 apostas). 8.280 jogos com quatro números ganharam R$ 858,18 cada.