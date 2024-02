Pelo terceiro ano consecutivo, as micro e pequenas empresas foram responsáveis pela maioria dos novos empregos no Brasil.

Segundo o Sebrae, esses negócios foram responsáveis por 80,1% dos 1,48 milhão de novas contratações em 2023, resultando no menor índice de desemprego desde 2014.

Enquanto as MPE geraram 1,18 milhão de empregos, as médias e grandes empresas contribuíram com 209,99 mil vagas, representando 14,2% do total.

Para o pres. do Sebrae, Décio Lima

O estudo destaca a importância crucial dos pequenos negócios para a economia brasileira, sustentando a vida de 86,5 milhões de brasileiros, cerca de 40% da população.

Há esforços em conjunto com o governo para fortalecer essas empresas, representando atualmente cerca de 30% do PIB.

Com a queda da taxa Selic, inovação, acesso facilitado ao crédito e um ambiente de negócios melhorado, os empreendedores podem contribuir mais para reduzir as desigualdades sociais e promover o desenvolvimento sustentável.

by JLab